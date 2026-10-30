В новом здании Большого Московского цирка оборудуют просторные вольеры для животных

Фото: пресс-служба департамента гражданского строительства города Москвы

В новом здании Большого Московского цирка в Мнёвниковской пойме обустроят просторные помещения для содержания и дрессировки животных общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров. Там разместят слонов, медведей, тигров, обезьян, ластоногих, экзотических птиц и других обитателей цирка, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для животных предусмотрят отдельные пространства с естественным освещением, отоплением и климат-контролем. Помещения также оснастят системами водоснабжения и водоотведения, оборудованием для очистки питьевой воды и генераторами технологического холода.

В центре комплекса для животных разместят репетиционный манеж диаметром 13 метров, таким же будет размер основной арены. Благодаря этому дрессировщики смогут готовить номера в условиях, приближенных к выступлениям перед зрителями. Рядом оборудуют ветеринарный блок с кабинетами для осмотра, лечения и профилактического ухода.

Проект объединит вольеры, репетиционные пространства, ветеринарный блок и зоны выгула. Для перемещения животных к манежам предусмотрят отдельные маршруты, которые должны снизить риски для них и сотрудников цирка.

При отделке помещений используют экологичные материалы отечественного производства. Например, пол в вольере для медведей сделают из бакелизированной фанеры, которую также называют корабельной из-за ее прочности.

Самое большое пространство отведут слонам – около 900 квадратных метров. Там оборудуют зоны для прогулок и купания. Высота вольера для жирафа составит 6,5 метра. В помещениях для тигров и львов установят возвышения, а от вольеров до репетиционного и основного манежей проложат кратчайший путь. Для ластоногих предусмотрят бассейн с морской водой.

Общая площадь нового здания Большого Московского цирка составит 82,2 тысячи квадратных метров. Комплекс также рассчитан на проведение мероприятий мирового уровня благодаря технологическому оснащению и возможностям сценических площадок.

26 октября Сергей Собянин дал старт возведению нового здания Большого Московского цирка. Его общая площадь составит 82,2 тысячи квадратных метров. Завершить его строительство планируется в 2029 году.

Яркий, многоцветный купол цирка, возвышающийся почти на 100 метров от основания до вершины шпиля, станет ключевым архитектурным элементом и украшением Мнёвниковской поймы. Венчать его будет кристаллический шпиль, оснащенный медиаэкранами.