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30 октября, 14:28

Общество

В Воронеже мужчина перенес инфаркт и инсульт в один день

Фото: vk.ru/voronezhokb1

В Воронеже 62-летний мужчина пережил инфаркт и инсульт с интервалом в несколько часов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Воронежскую областную критическую больницу № 1.

По информации медиков, сильные давящие боли за грудиной возникли у него в середине октября. Бригада скорой помощи привезла пациента в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. При этом давление у него было повышенным много лет, но к врачам мужчина не обращался.

Обследование показало: риск тромбоза артерии, питающей сердце, высок. Кроме того, на фоне хронического атеросклероза врачи выявили кальциноз и многососудистое поражение. Мужчине экстренно провели транслюминальную баллонную ангиопластику левой коронарной артерии со стентированием. Операция прошла успешно.

Однако спустя несколько часов после операции у него нарушилась речь и ослабли левые конечности. Компьютерная томография подтвердила ишемический инсульт. В экстренном порядке хирурги удалили тромб из правой средней мозговой артерии. Речь и сила в конечностях восстановились уже через два часа.

Для дальнейшего наблюдения пациента перевели в неврологическое отделение. Прогноз врачи считают благоприятным при условии, что мужчина будет следовать рекомендациям и постоянно принимать лекарства.

Ранее врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из тонкой кишки девочки косметический спонж. Оказалось, что она проглотил его около пяти дней назад. В ходе операции медики обнаружили некроз участка кишки, где находился предмет.

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