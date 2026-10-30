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30 октября, 14:12

Общество

В Подмосковье врачи извлекли из тонкой кишки девочки косметический спонж

Фото: Агентство "Москва"

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из тонкой кишки девочки косметический спонж. Об этом говорится на сайте Минздрава Московской области.

Пациентку доставила в медучреждение бригада скорой помощи. Девочка жаловалась на сильную боль в животе, рвоту и отсутствие стула. Врачи диагностировали кишечную непроходимость и госпитализировали ребенка в хирургическое отделение.

Во время операции выяснилось, что пациентка проглотила косметический спонж, в организме он был, предположительно, около пяти дней. Как отметил хирург Мухтар Мамедов, пациентке сделали лапаротомию, врачи смогли аккуратно извлечь инородное тело.

"В ходе операции обнаружили некроз участка тонкой кишки, где находился предмет. К сожалению, этот участок был нежизнеспособен, поэтому его пришлось удалить с помощью ультразвукового коагулятора", – добавил он.

Вмешательство продлилось около двух часов и прошло успешно, без осложнений. Девочку выписали на десятый день в удовлетворительном состоянии.

Ранее врачи Морозовской детской городской клинической больницы спасли 13-летнего мальчика с врожденным пороком лимфатических сосудов. Проблему обнаружили во время профилактической флюорографии. У подростка выявили скопление жидкости в легких.

Причиной стал хилоторакс – состояние, при котором из-за неправильного формирования лимфатической системы лимфа попадает в грудную полость и накапливается там. Подростка прооперировали, его выписали из больницы, мальчик вернулся к обычной жизни.

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