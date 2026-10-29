Трое граждан Белоруссии осуждены в Москве за работу на мошенников

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Бутырский районный суд Москвы осудил трех граждан Белоруссии по делу о сим-боксах, которые использовали мошенники. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Среди фигурантов – брат и сестра, а также ранее незнакомый им молодой человек. Они покупали оборудование, собирали его и размещали сим-боксы в съемных квартирах в столице и Подмосковье. Кроме того, осужденные приобретали и активировали сим-карты, чтобы терминалы пропуска трафика работали. Указания они получали через мессенджер Telegram.

Граждане Белоруссии признаны виновными в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенном организованной группой. Двоим назначили 2 года лишения свободы и штраф 100 тысяч рублей в доход государства. Третьему, который на момент преступления был несовершеннолетним, – 1,5 года лишения свободы и штраф 50 тысяч рублей.

Ранее в двух регионах России возбудили уголовные дела против 17-летних подростков, обвиняемых в незаконном использовании сим-боксов. По данным следствия, из-за действий юноши из Тамбова жительнице Воронежа причинен ущерб в размере более миллиона рублей. Молодой человек из Волгоградской области причастен к двум дистанционным мошенничествам, ущерб от которых составил 355 тысяч рублей.