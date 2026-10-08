СК возбудил дела против двух подростков за обслуживание сим-боксов

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В двух российских регионах возбуждены уголовные дела в отношении двоих 17-летних подростков, которых обвиняют в незаконном использовании сим-боксов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В Волгоградской области несовершеннолетнему вменяют в вину не только незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, но и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере.

Подросток из Тамбовской области обвиняется в обеспечении работы основных частей системы пропуска трафика ради совершения другого преступления, которое организовала группа.

Оба фигуранта, как установило следствие, списались с неизвестными в мессенджере Telegram и согласились обеспечивать функционирование сим-боксов. В результате действий подростка из Тамбова жительнице Воронежа причинен ущерб в размере более миллиона рублей. Несовершеннолетний из Волгоградской области в период с мая по июнь 2026 года причастен к двум дистанционным мошенничествам, ущерб от которых составил 355 тысяч рублей.

Незаконную деятельность фигурантов удалось выявить в ходе совместной работы следователей с сотрудниками региональных управлений Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) России.

В СК обратили внимание, что обслуживание оборудования, которое используют для реализации мошеннических схем, влечет уголовную ответственность. Там напомнили, что в соответствии со статьей 31 УК РФ лица, добровольно отказавшиеся от участия в преступлении, освобождаются от уголовной ответственности.

Ранее Останкинский районный суд Москвы вынес приговор троим фигурантам дела о работе сим-боксов, которыми пользовались мошенники. Участников организованной группы признали виновными в незаконном обеспечении работы абонентских терминалов пропуска трафика. Эти устройства использовались при совершении других преступлений.

Суд назначил каждому наказание с учетом его роли: лишение свободы на срок от 1,5 до 2 лет в исправительной колонии общего режима и штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

