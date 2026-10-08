Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 11:24

Происшествия

СК возбудил дела против двух подростков за обслуживание сим-боксов

Фото: sledcom.ru

В двух российских регионах возбуждены уголовные дела в отношении двоих 17-летних подростков, которых обвиняют в незаконном использовании сим-боксов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В Волгоградской области несовершеннолетнему вменяют в вину не только незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, но и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере.

Подросток из Тамбовской области обвиняется в обеспечении работы основных частей системы пропуска трафика ради совершения другого преступления, которое организовала группа.

Оба фигуранта, как установило следствие, списались с неизвестными в мессенджере Telegram и согласились обеспечивать функционирование сим-боксов. В результате действий подростка из Тамбова жительнице Воронежа причинен ущерб в размере более миллиона рублей. Несовершеннолетний из Волгоградской области в период с мая по июнь 2026 года причастен к двум дистанционным мошенничествам, ущерб от которых составил 355 тысяч рублей.

Незаконную деятельность фигурантов удалось выявить в ходе совместной работы следователей с сотрудниками региональных управлений Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) России.

В СК обратили внимание, что обслуживание оборудования, которое используют для реализации мошеннических схем, влечет уголовную ответственность. Там напомнили, что в соответствии со статьей 31 УК РФ лица, добровольно отказавшиеся от участия в преступлении, освобождаются от уголовной ответственности.

Ранее Останкинский районный суд Москвы вынес приговор троим фигурантам дела о работе сим-боксов, которыми пользовались мошенники. Участников организованной группы признали виновными в незаконном обеспечении работы абонентских терминалов пропуска трафика. Эти устройства использовались при совершении других преступлений.

Суд назначил каждому наказание с учетом его роли: лишение свободы на срок от 1,5 до 2 лет в исправительной колонии общего режима и штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Читайте также


происшествия

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика