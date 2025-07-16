В России задержали шестерых человек за пособничество украинским call-центрам

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Российские правоохранители задержали шесть человек в Свердловской и Ярославской областях за пособничество мошенническим украинским call-центрам, сообщает aif.ru со ссылкой на ФСБ России.

По словам представителей службы безопасности, задержанные – члены межрегионального организованного преступного сообщества. Они помогали с вызовами на территорию России мошенникам с Украины, заявили сотрудники ФСБ.

Злоумышленники занимались эксплуатацией информационной структуры, отметили представители российской силовой структуры. Звонки поступали в страну при помощи GSM-шлюзов или СИМ-боксов.

По данным ФСБ, кураторы call-центров – спецслужбы Украины. Украденные деньги отправили на нужды ВСУ.

Ранее замглавы отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД РФ Денис Костин заявил, что свыше 200 мошеннических call-центров работают с Украины. Большинство находится в Днепре. По словам эксперта, в таких организациях работают бывшие сотрудники силовых структур.