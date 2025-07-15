МВД предупредило абитуриентов о мошеннических атаках

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Мошенники начали использовать схему, при которой от лица сотрудников высшего учебного заведения звонят абитуриентам и под предлогом поступления на бюджет похищают учетную запись на портале "Госуслуги". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Во время телефонного разговора злоумышленники гарантируют "высокие шансы" поступления на бюджетное место. После этого аферисты требуют зайти на фишинговый сайт, который оказывается копией портала "Госуслуги", уточнило ведомство.

Если абитуриент переходит по присланной ссылке, мошенники получают доступ к его учетной записи. Однако в случае отказа аферисты начинают угрожать, что абитуриент не сможет поступить ни в одно учебное заведение.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали обманывать студентов, использующих цифровые сервисы. В частности, они звонят учащимся от имени сотрудников Минобрнауки и предлагают помощь в получении важных услуг, пользуясь доверием студентов и их пробелами в цифровой грамотности.

При этом депутат ГД Антон Немкин отметил, что государственные служащие никогда не спрашивают пароли и другую конфиденциальную информацию. Парламентарий призвал студентов быть осторожными и проверять подлинность звонков и сообщений.