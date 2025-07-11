Мошенники стали использовать почтовые ящики в своих схемах

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Мошенники начали использовать новый способ обмана, применяя в своей схеме почтовые ящики. Они убеждают жертв оставлять в них деньги якобы для защиты сбережений, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Метод предполагает звонок человеку от имени банка или полиции. В разговоре злоумышленники пугают жертв тем, что их средства могут украсть. Затем они убеждают для сохранности положить наличные в собственный почтовый ящик или ящик для корреспонденции по определенному адресу с номером квартиры. После этого сообщник-курьер вскрывает ящик и забирает деньги, уточнили эксперты.

Как подчеркнул вице-президент банка Дмитрий Ревякин, новая мошенническая схема представляет собой модификацию традиционного сценария с "безопасным хранением".

"Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке", – уточнил он.

В финансовой организации также обратили внимание, что не стоит доверять инструкциям от неизвестных лиц, которые якобы помогут сохранить деньги.

"Помните, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить", – заключили в пресс-службе ВТБ.

Еще одна ранее выясненная схема аферистов заключается в звонках от имени сотрудников известных маркетплейсов. Злоумышленники сообщают о якобы возникших неполадках с аккаунтом, подозрительных операциях или крупном заказе, а затем требуют продиктовать данные банковских карт, код из СМС или перейти по вредоносной ссылке.

Эксперты напомнили, что настоящие маркетплейсы не делают подобных звонков и не просят предоставлять личную информацию. В случае сомнений стоит сразу завершить разговор и обратиться в службу поддержки.

