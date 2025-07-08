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08 июля, 06:45

Безопасность

В интернете появились фейковые сайты для оплаты проезда

В интернете появились фейковые сайты для оплаты проезда

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В интернете появились фейковые сайты для оплаты проезда на платных дорогах. Специалисты по кибербезопасности обнаружили целую сеть подобных ресурсов, большинство из которых были зарегистрированы в мае этого года, незадолго до начала сезона отпусков.

На таких сайтах пользователю предлагают ввести государственный номер автомобиля или номер транспортной карты, после чего сообщают о якобы имеющейся задолженности и просят ввести данные банковской карты. Вся введенная информация попадает к мошенникам вместе с деньгами жертвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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