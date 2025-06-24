Правительство РФ одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта

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Российский кабмин одобрил изменения в КоАП, предусматривающие более строгое наказание для водителей, которые не пропускают спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту. Об этом пишет "Коммерсант".

Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил внести корректировки в статью 12.17 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за непредоставление преимущества спецтранспорту.

Сейчас за отказ пропустить авто с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Однако, если на машине есть цветографические схемы и надписи, например "скорая помощь", нарушителя могут оштрафовать на сумму от 4,5 до 7,5 тысячи рублей или лишить прав на срок от трех месяцев до года.

По мнению Пискарева, граждан необходимо наказывать также и за отказ пропустить автомобиль с включенными красными и синими маячками, даже если на нем нет специальных схем и надписей, и сопровождающих это транспортное средство.

Уточняется, что в настоящее время колонны могут сопровождать только машины с красными мигалками, например полицейские или транспорт Федеральной службы охраны (ФСО). Законопроект предполагает, что за отказ пропустить их водителю будут грозить штрафы от 5,5 до 7,5 тысячи рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года.

Как отмечается в пояснительной записке, поводом для введения таких мер стало увеличение числа случаев отказа уступать дорогу автомобилям с проблесковыми маячками, но без специальной окраски, даже если они сопровождаются машинами ГИБДД или ФСО.

Пискарев также указал на недостаточно серьезное наказание в виде штрафа в 500 рублей. Чиновник пояснил, что неправомерные действия участников дорожного движения создают условия, которые могут привести к возникновению угроз безопасности объектов госохраны.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание на проведение спецоперации и рост террористических угроз, связанных с активизацией деятельности радикальных организаций и диверсионно-разведывательных групп.

Как указывает издание, помимо кабмина, поправки поддержали МВД, ФСО, Минтранс, Минфин и Минюст. Вместе с тем правительство РФ предлагает внести изменения в часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ, в которой говорится о непредоставлении преимущества автомобилям, оборудованным звуковыми и световыми сигналами, а также синими проблесковыми маячками.

В соответствии с проектом правительственного заключения, Пискареву необходимо добавить в список машины с окраской и включенными одновременно синим и красным проблесковыми маячками.

Минтранс еще в мае опубликовал проект поправок к ПДД, обязывающий водителей не только уступать дорогу спецтранспорту с маячками, но и перестраиваться в другой ряд или съезжать на обочину. Документ также запрещал обгонять такой транспорт на соседней полосе и приближаться к нему.

Тогда ведомство предоставило статистику, согласно которой ежегодно фиксируются около 100 тысяч случаев, когда водители не предоставляют преимущество машинам с мигалками. Однако после публикации некоторые эксперты опасались, что новые правила вызовут дополнительную напряженность на дорогах.

Предполагалось, что в случае принятия поправок наличие цветографической раскраски на борту спецтранспорта станет необязательным, а водитель должен будет пропустить колонну, состоящую только из гражданских машин, например нескольких представительских седанов или лимузинов.

Вместе с тем главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков связал инициативы Минтранса и Пискарева. Он поддержал ужесточение наказаний, однако обратил внимание, что ПДД и КоАП разрабатываются на длительный срок и не требуют пересмотра из-за таких важных, но временных событий, как специальная военная операция.

Со схожей инициативой выступал и депутат Ярослав Нилов. Он предложил лишить прав на срок до двух лет за создание помех движению машины скорой помощи. Парламентарий сравнил подобные "игры" с врачебными авто с глумлением и издевательством, которые могут привести к тому, что медики не смогут вовремя добраться до пациента или не довезут его до больницы.