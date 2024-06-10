Сенатор Гибатдинов предложил разрешить машинам скорой таранить автомобили-помехи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России предложили не наказывать сотрудников скорой помощи, которые прибегают к тарану автомобилей-помех при исполнении обязанностей в случае крайней необходимости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на копию обращения члена комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрата Гибатдинова в министерство здравоохранения.

Он объяснил, что обратился в ведомство из-за произошедшего ранее инцидента, когда жительница Санкт-Петербурга на легковом автомобиле около десяти минут не давала выехать из двора машине скорой помощи, в которой находился ребенок.

Гибатдинов подчеркнул, что женщина осознанно поставила под угрозу жизнь и здоровье пациента, несмотря на существующее наказание за намеренное воспрепятствование оказанию скорой помощи. Он дополнил, что у медицинских бригад сейчас нет законных оснований на то, чтобы самостоятельно и своевременно устранять препятствия, блокирующие проезд.

Этот вопрос уже рассматривался в Госдуме, но мер законодательного реагирования пока не приняли. Кроме того, статья 6.36 КоАП РФ ("Воспрепятствование оказанию медицинской помощи"), предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей, уточнил сенатор.

Гибатдинов также обратился к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ. Сенатор предложил министерству ужесточить наказание за препятствие оказанию скорой медпомощи – в частности, лишить права управления транспортным средством.

Кроме того, по его словам, нужно включить в экзамен по правам упражнение, предусматривающее проверку знаний о порядке действий при обнаружении машины с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Граждан, которые намеренно препятствуют действиям скорой помощи, необходимо наказывать, утверждает Гибатдинов.

"Инцидент в Питере – пример отсутствия гражданского сознания. В случае если водитель отказывается содействовать скорой помощи – сотрудники фактически ничего не могут сделать, кроме как пытаться призвать к совести", – заключил Гибатдинов.

Ранее во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке у дома, не дождавшись скорую помощь. Бригада не могла проехать во двор из-за припаркованных автомобилей, поэтому врачи решили дойти до роженицы пешком. Уже на месте медработники оказали ей и новорожденной девочке помощь, а затем доставили их в краевой перинатальный центр.