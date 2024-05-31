Женщина родила ребенка на скамейке у дома во Владивостоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина во Владивостоке родила ребенка на скамейке у дома, не дождавшись скорую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава Татьяну Богатикову.

Инцидент произошел вечером 30 мая во дворе жилого комплекса "Зеленый бульвар", когда 37-летняя женщина на 39-й неделе беременности отправилась погулять во двор и почувствовала, что начались схватки. Она решила присесть на лавочку и вызвала скорую.

Однако бригада не могла проехать во двор из-за припаркованных машин, говорится в сообщении. Поэтому врачи приняли решение дойти пешком до роженицы. Уже на месте медики оказали ей и родившейся девочке помощь, а затем доставили их в краевой перинатальный центр.

Богатикова уточнила, что здоровью матери и ребенка ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на очевидца этого инцидента Ольгу, в этом дворе уже не первый раз скорая или пожарные не могут проехать.

"Микрорайон у нас новый, строили с нуля прямо на пустыре. Вначале были большие парковки, но по мере того, как администрация стала давать разрешение на строительство, парковочных мест стало не хватать. "Запарковывают" все возможные пожарные проезды", – рассказала она.

Ольга также поделилась, что муж рожавшей женщины пытался разогнать все машины, а также заставлял скорую проехать по бордюру. Однако ребенок родился все-таки раньше времени.

"Было потеряно много времени. Ребенок мог родиться хотя бы в машине скорой помощи. Он получил небольшое переохлаждение, но все в порядке", – заключила женщина.

Ранее сообщалось, что в квартире дома на Вешняковской улице в Москве женщина родила ребенка, после чего решила оставить его в ковше мусоропровода на лестничной клетке. Как уточнили в прокуратуре, соседи дома нашли кровь на лестничной площадке и обратились в полицию.

