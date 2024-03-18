Тело младенца нашли на насосной станции в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело новорожденного младенца нашли при проведении работ на насосной станции на улице Солнечной в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

Прокуратура ТиНАО координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия.

Ранее стало известно, что в Новосибирске на улице недалеко от многоквартирного дома в Железнодорожном районе нашли завернутого в полиэтиленовый пакет младенца. В Следственном комитете по региону информировали, что ребенка доставили в больницу на скорой помощи. Было возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь новорожденного.

До этого сообщалось, что в квартире дома на Вешняковской улице в Москве женщина родила ребенка, после чего решила оставить его в ковше мусоропровода на лестничной клетке. Как уточнили в прокуратуре, соседи дома нашли кровь на лестничной площадке и обратились в полицию.

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