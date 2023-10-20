Труп новорожденного обнаружили в Балашихе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тело новорожденного обнаружили в Балашихе, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Труп младенца нашли накануне около 11:00 в мусорном контейнере, расположенном вблизи многоквартирного дома в микрорайоне 1 Мая. Мальчик был завернут в плед. Видимых признаков насильственной смерти на его теле не имеется.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

Кроме того, Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденного. Дело расследуется по статье "Убийство".

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизу, допросили свидетелей. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка.

Утром 19 сентября в квартире дома на Таганрогской улице нашли тело грудного ребенка с признаками удушения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Главным подозреваемым стала мать ребенка. В ее отношении была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Суд арестовал женщину на два месяца.

