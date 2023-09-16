Тела трех младенцев нашли в подвале жилого дома в Польше – СМИ

Фото: 123RF/diesirae1

Тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

"Сегодня полиция обнаружила тело третьего новорожденного в подвале дома в Черниках. Вчера в подвале здания были обнаружены тела двух новорожденных", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, по факту произошедшего задержали отца одного из детей и его дочь, которая оказалась матерью одного из младенцев. По данным прессы, в доме работы ведут криминалисты. Задержанной женщине предъявили обвинение.

Ранее 20-летнюю женщину в Анапе обвинили в убийстве своего трехмесячного сына. Согласно данным правоохранителей, женщина находилась с младенцем дома и нанесла ему удар ножом, а после попыталась покончить с собой.

До этого прохожие нашли годовалого ребенка около дома на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы. Его госпитализировали.

"Московский патруль": женщина пыталась продать младенца в номере столичного отеля