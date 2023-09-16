16 сентября, 18:46Происшествия
Тела трех младенцев нашли в подвале жилого дома в Польше – СМИ
Фото: 123RF/diesirae1
Тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
"Сегодня полиция обнаружила тело третьего новорожденного в подвале дома в Черниках. Вчера в подвале здания были обнаружены тела двух новорожденных", – отмечается в сообщении.
Согласно информации, по факту произошедшего задержали отца одного из детей и его дочь, которая оказалась матерью одного из младенцев. По данным прессы, в доме работы ведут криминалисты. Задержанной женщине предъявили обвинение.
Ранее 20-летнюю женщину в Анапе обвинили в убийстве своего трехмесячного сына. Согласно данным правоохранителей, женщина находилась с младенцем дома и нанесла ему удар ножом, а после попыталась покончить с собой.
До этого прохожие нашли годовалого ребенка около дома на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы. Его госпитализировали.
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