СК предъявил обвинение 20-летней жительнице Анапы в убийстве ее трехмесячного сына

Фото: СК РФ

Двадцатилетнюю женщину в Анапе обвиняют в убийстве своего трехмесячного сына, против нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве 3-месячного сына", – указано в сообщении.

Согласно данным правоохранителей, женщина находилась с младенцем дома и нанесла ему удар ножом, а после попыталась покончить с собой. Родственники вызвали скорую помощь, и прибывшие врачи госпитализировали подозреваемую и констатировали смерть ребенка.

На данный момент женщина задержана и находится в лечебном учреждении, в ее отношении будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Ход расследования поставлен на контроль руководителем краевого следственного управления.

Ранее москвич убил супругу из-за спора о воспитании годовалой дочери, которую изъяли накануне из неблагополучной семьи. Мужчина самостоятельно заявил о содеянном в правоохранительные органы. Ему предъявили обвинения по статье "Убийство". Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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