Житель Москвы убил жену из-за спора о воспитании годовалой дочери

Фото: ГСУ СК России по Москве

Москвич убил супругу из-за спора о воспитании годовалой дочери, которую изъяли накануне из неблагополучной семьи. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

"Установлено, что днем 29 июля 2023 года в квартире на улице Молостовых обнаружено тело 39-летней женщины. Со слов ее 33-летнего супруга в ходе ссоры, которая произошла 28 июля, он нанес ей ножевое ранение в шею, от которого она скончалась на месте", – говорится в уведомлении.

Как уточнили в прокуратуре, мужчина самостоятельно заявил о содеянном в правоохранительные органы. Он признался, что ссора произошла из-за разногласий при воспитании дочери 2022 года рождения. Отмечается, что накануне ее изъяли из неблагополучной семьи.

Мужчине предъявили обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, резюмировали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что мужчина в Челябинске убил десятилетнюю дочь и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство ребенка"). Следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.

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