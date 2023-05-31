В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села Рубас

Фото: телеграм-канал "МВД Дагестана"

Подозреваемый в убийстве главы села Рубас Дербентского района Дагестана был задержан правоохранителями, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

По версии следствия, 58-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия в 62-летнего главу села в ходе ссоры. Инцидент произошел на автодороге ФАД "Кавказ" около 12:00 по московскому времени. Погибший скончался в результате смертельного ранения в область грудной клетки.

Подозреваемый сдался полицейским и признался в содеянном, уточняется в заявлении МВД Дагестана. Как объяснил сам подозреваемый, между ним и убитым возник серьезный конфликт из-за недвижимости, который не удавалось разрешить мирно в течение долгого времени.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 ("Незаконное приобретение и хранение оружия") и пункту "б" части 2 статьи 105 ("Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности") УК РФ.

Глава села Рубас Дербентского района Дагестана Гаджикурбан Байрамбегов был убит днем 31 мая. В районной администрации сообщили, что 61-летнего мужчину

застрелили. Отмечалось, что подозреваемый в совершении преступления Садик Таибов сам позвонил в полицию и признался в содеянном.