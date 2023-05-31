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В Дагестане застрелили главу села Рубас Дербентского района Гаджикурбана Байрамбегова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации района.

"По системе 112 поступила информация от гражданина Таибова Садика Гаджибабаевича о том, что он застрелил главу села Рубас", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что бригада скорой помощи зафиксировала смерть Байрамбегова. Главе села был 61 год.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Задержан ли подозреваемый в убийстве, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области один охотник случайно застрелил другого, перепутав его с медведем. Происшествие случилось в лесном массиве недалеко от поселка Усть-Омчуг Тенькинского района. Пострадавший умер от полученных травм по пути в больницу.