Один человек пострадал в результате стрельбы на кладбище в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Неизвестные устроили стрельбу на кладбище в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. В результате случившегося пострадал один человек, сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Подмосковью.

Согласно информации, полиция получила сообщение о госпитализации 43-летнего мужчины с травмами с территории кладбища.

"Сотрудниками полиции, предварительно, установлено, что по вышеуказанному адресу правонарушители из хулиганских побуждений выстрелили из неустановленного оружия в потерпевшего", – уточнило ведомство.

Главное управление МВД отметило, что было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").

Ранее сообщалось, что один полицейский скончался после стрельбы в канадской провинции Онтарио. Также двое полицейских получили травмы. В полиции добавили, что правоохранителям удалось взять одного человека под стражу, населению ничего не угрожает.

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