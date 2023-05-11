Полицейский погиб после стрельбы в канадской провинции Онтарио

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Один полицейский скончался после стрельбы в канадской провинции Онтарио. Об этом информирует издание Globe and Mail со ссылкой на правоохранительные органы.

Также двое полицейских получили травмы. Сообщение о стрельбе в населенном пункте Бурже недалеко от Оттавы поступило правоохранителям утром 11 мая. Неизвестный открыл стрельбу по прибывшим на вызов полицейским.

Все трое сотрудников были госпитализированы, однако позже один из них умер от полученных травм. В полиции добавили, что правоохранителям удалось взять одного человека под стражу, населению ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что четыре человека скончались, еще девять получили различные травмы в результате стрельбы недалеко от синагоги в Тунисе. ЧП случилось на острове Джерба.

В МВД страны заявили, что военнослужащий ВМФ Нацгвардии убил коллегу при помощи его личного оружия. После этого он отправился к местной синагоге Эль-Гриба, где начал стрелять по сотрудникам службы безопасности.

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