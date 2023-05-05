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16:32

Происшествия

В Минздраве Сербии сообщили о тяжелом состоянии двух детей, раненных при стрельбе в школе

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Двое детей, получивших ранения при стрельбе в школе Белграда, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Сербии Даница Груичич.

"Два мальчика из детской больницы на улице Тиршова отпущены домой, девочка находится в критическом состоянии", – цитирует ее РИА Новости.

Еще один ребенок в результате вооруженного нападения получил травмы позвоночника. Он находится в тяжелом состоянии.

Утром 3 мая 13-летний подросток устроил стрельбу в школе в центре Белграда. Школьник был вооружен двумя пистолетами и имел при себе три коктейля Молотова. Он застрелил девять человек, из которых восемь были детьми. Еще семь человек, находившихся в момент ЧП в здании, получили ранения.

По информации сотрудников правоохранительных органов, подросток планировал нападение заранее. На его столе нашли список детей, которых он намеревался ликвидировать.

Подросток устроил стрельбу в одной из школ в столице Сербии

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