В Минздраве Сербии сообщили о тяжелом состоянии двух детей, раненных при стрельбе в школе

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Двое детей, получивших ранения при стрельбе в школе Белграда, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Сербии Даница Груичич.

"Два мальчика из детской больницы на улице Тиршова отпущены домой, девочка находится в критическом состоянии", – цитирует ее РИА Новости.

Еще один ребенок в результате вооруженного нападения получил травмы позвоночника. Он находится в тяжелом состоянии.

Утром 3 мая 13-летний подросток устроил стрельбу в школе в центре Белграда. Школьник был вооружен двумя пистолетами и имел при себе три коктейля Молотова. Он застрелил девять человек, из которых восемь были детьми. Еще семь человек, находившихся в момент ЧП в здании, получили ранения.

По информации сотрудников правоохранительных органов, подросток планировал нападение заранее. На его столе нашли список детей, которых он намеревался ликвидировать.



Подросток устроил стрельбу в одной из школ в столице Сербии