В Сербии задержали стрелка, убившего восемь человек под Белградом

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе и убийстве 8 человек в селе под Белградом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

"В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины в селе Дубона в муниципалитете Младеновац под Белградом. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин", – говорится в сообщении ведомства.

В результате стрельбы также были раненые. Травмы получили 14 человек.

На фоне ЧП в регионе объявили план "Вихрь". Подозреваемого удалось задержать в районе города Крагуевац.

До этого в одной из школ в центре Белграда 13-летний подросток устроил стрельбу. Жертвами стрелка стали 9 человек, в числе которых были охранник и 8 детей. Сообщалось, что в момент вооруженного нападения школьник находился в состоянии наркотического опьянения.



Не менее восьми человек стали жертвами стрельбы в селе в Сербии – СМИ