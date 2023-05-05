Не менее восьми человек стали жертвами стрельбы в селе в Сербии – СМИ

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По меньшей мере восемь человек убиты и более 10 получили ранения в результате стрельбы, которую устроил молодой мужчина в сербской общине Младеновац, входящей в округ Белград. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно данным местных СМИ, подозреваемым является 21-летний местный житель. Сообщается, что он после ссоры с полицейским застрелил его и его сестру, а затем устроил стрельбу в соседнем селе.

Правоохранители предполагают, что он может все еще скрываться в деревне, район с его предполагаемым местонахождением оцеплен. Для его поимки над селами летают вертолеты.

Ранее сообщалось о том, что подросток 13 лет устроил стрельбу в школе в Белграде, расположенной в районе Врачар, утром 3 мая. Жертвами стрелка стали 9 человек, еще 7 получили травмы и ранения.

Впоследствии стало известно, что при задержании семиклассника у него обнаружили два пистолета и три коктейля Молотова. В момент совершения преступления подросток мог находиться в состоянии наркотического опьянения.



Подросток устроил стрельбу в одной из школ в столице Сербии