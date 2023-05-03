В МВД Сербии заявили, что устроивший стрельбу в школе Белграда планировал нападение

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14-летний подросток, открывший огонь в среднем образовательном учреждении в центре Белграда, готовился к нападению заранее. Об этом сообщил представитель МВД Сербии.

"Он планировал сделать это. Вот список детей, которых он планировал ликвидировать", – цитирует его РИА Новости.

Ссылаясь на бумаги, найденные на рабочем столе стрелка, представитель МВД заявил, что подросток проработал маршрут входа и выхода из здания и отметил "приоритетные цели" нападения.

ЧП произошло в школе, расположенной в районе Врачар, утром 3 мая. Жертвами открывшего стрельбу в здании стали 9 человек, еще 7 получили травмы и ранения.

Позже стало известно, что при задержании семиклассника у него обнаружили два пистолета и три коктейля Молотова. Предполагается, что в момент совершения преступления подросток находился в состоянии наркотического опьянения.

