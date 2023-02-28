Два человека пострадали после стрельбы возле начальной школы в Германии

Два человека получили серьезные травмы после стрельбы недалеко от начальной школы в городе Брамше в Германии. Об этом информирует немецкое издание Bild.

По информации СМИ, правоохранители задержали подозреваемого. Ученики и сотрудники образовательного учреждения не пострадали.

Ранее сообщалось, что в кампусе Мичиганского государственного университета в Соединенных Штатах произошла стрельба. В результате происшествия несколько человек получили травмы.

После этого стрелка обнаружили мертвым. По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Правоохранители заверили, что кампусу больше ничего не угрожает.

Новости мира: стрельба произошла на территории кампуса Мичиганского госуниверситета в США

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