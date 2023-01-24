Два ученика школы скончались в результате стрельбы в штате Айова

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Два человека погибли и один пострадал в результате стрельбы в школе американского города Де-Мойн в штате Айова. Об этом со ссылкой на представителя полицейского управления сообщает ТАСС.

"Два человека умерли в больнице, оба были учениками школы", – заявил американский страж порядка.

Уточняется, что третьим пострадавшим стал сотрудник учебного заведения, ему предстоит операция.

Трагедия в учебном заведении произошла во время проведения программы для трудных подростков. Полиции удалось задержать всех троих подозреваемых в стрельбе. По версии правоохранительных органов, преступление носило спланированный характер.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли и столько же получили травмы в результате стрельбы в городе Монтерей-Парк в американском штате Калифорния. Подозреваемого, 72-летнего Ху Кан Трана, нашли мертвым в 50 милях от места происшествия, он скончался от огнестрельного ранения.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!