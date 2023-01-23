Десять человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Фото: depositphotos/dechevm

Десять человек погибли и столько же получили травмы в результате стрельбы в городе Монтерей-Парк в американском штате Калифорния, сообщается на сайте департамента шерифа округа Лос-Анджелес.

"Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Они находятся в различных состояниях – от стабильных до критических. Подозреваемый скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.

По данным ABC News, неизвестный открыл огонь в одной из танцевальных студий во время празднования китайского Нового года.

По информации телеканала, позднее спецслужбы обнаружили транспортное средство, которое, предположительно, принадлежит подозреваемому. Внутри машины на водительском сиденье был найден труп мужчины.

"Полиция получила доступ к фургону, они обнаружили мертвого человека, который, как считается, умер от огнестрельного ранения, <...>. В настоящее время устанавливается личность человека и выясняется, является ли он подозреваемым, которого разыскивают в связи с массовой стрельбой", – сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое получили травмы в результате стрельбы в Вашингтоне. Одним из пострадавших является 15-летний подросток, который открыл ответный огонь.

До этого восемь человек получили ранения в результате стрельбы во Флориде. Инцидент произошел во время автомобильного шоу в одном из парков.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!