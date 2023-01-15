Один человек погиб и несколько пострадали после стрельбы возле ночного клуба в США

Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Один человек скончался в результате стрельбы около ночного клуба в Хьюстоне, штат Техас, США, передает телеканал ABC News со ссылкой на правоохранителей.

"Один человек убит, четверо ранены после того, как вооруженные люди открыли огонь из автомобиля по посетителям ночного клуба в Хьюстоне", – говорится в сообщении.

Происшествие случилось в ночь на воскресенье. На данный момент никого не задержали. По информации правоохранителей, злоумышленники выпустили порядка 50 пуль по находившимся на парковке ночного клуба посетителям.

Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе семилетняя девочка, пострадали после стрельбы у церкви в Лондоне. Ребенка пришлось госпитализировать, ее состояние оценивается как критическое.

По результатам первоначального расследования, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который скрылся с места преступления.

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