14:56Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в Париже – СМИ
Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"
В Париже мужчина открыл стрельбу в районе площади Республики, погибли два человека. Об этом сообщает телеканал LCI.
Отмечается, что инцидент произошел рядом с курдским культурным центром на улице Энгиен. Полицейским удалось задержать стрелка. Им оказался 60-летний мужчина. Его мотивы пока не установлены.
По информации источников телеканала BFMTV, всего в результате стрельбы пострадали шесть человек.
Парижская полиция призвала горожан избегать места происшествия.
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