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14:56

Происшествия

Два человека погибли в результате стрельбы в Париже – СМИ

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

В Париже мужчина открыл стрельбу в районе площади Республики, погибли два человека. Об этом сообщает телеканал LCI.

Отмечается, что инцидент произошел рядом с курдским культурным центром на улице Энгиен. Полицейским удалось задержать стрелка. Им оказался 60-летний мужчина. Его мотивы пока не установлены.

По информации источников телеканала BFMTV, всего в результате стрельбы пострадали шесть человек.

Парижская полиция призвала горожан избегать места происшествия.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Ранее не менее четырех школьников получили ранения в результате стрельбы в американском штате Филадельфия. Инцидент произошел в квартале от одного из учебных заведений. Неизвестный открыл огонь из внедорожника, который проезжал мимо.

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