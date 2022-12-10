Полиция Дрездена проводит операцию, связанную с захватом заложников

Фото: ТАСС/IMAGO/ANE Edition/Michalis Karagiannis/Eurokinissi

Полицейские проводят операцию в Дрездене, связанную с возможным захватом заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции немецкой федеральной земли Саксония.

Согласно информации СМИ, мужчина, предположительно, открыл стрельбу.

По данным газеты Bild, неизвестный пытался также напасть на офис радиостанции Radio Dresden, а затем скрылся. Сотрудников радиостанции укрыли в безопасном месте.

Ранее сообщалось, что вооруженный человек в маске взял заложников в одном из филиалов банка в грузинском Кутаиси. В МВД Грузии отметили, что нападение расследуется как теракт.

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