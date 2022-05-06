Три человека погибли при теракте в День независимости в Израиле

В Израиле три человека погибли при теракте в День независимости. Вооруженное нападение произошло в центре города Эльад. На людей набросились двое мужчин – у одного был топор, у другого пистолет. Минимум три человека получили ранения. Местных жителей попросили укрыться в безопасных местах и не выходить на улицу. Нападавших разыскивает полиция.

Годовая инфляция в Турции разогналась почти до 70%. Это произошло впервые за 20 лет. Об этом рассказали в Институте статистики страны. Курс лиры падает. Высокая инфляция потянула за собой и цены. Особенно выросла стоимость одежды и обуви. Эксперты говорят, что такая ситуация в Турции может вызвать резкий скачок безработицы.

В Вашингтоне возвели забор вокруг Верховного суда после утечки данных. СМИ обнародовали документ, свидетельствующий о планах отменить постановления о разрешении абортов от 1973 года. Еще не принятое решение уже вызвало волну протестов среди американцев. Если документ одобрят, каждый штат сможет решать – запрещать женщинам прерывание беременности или нет.

Джен Псаки рассказала, чем будет заниматься после ухода с поста пресс-секретаря Белого дома. В планах – выспаться и отдохнуть. Например, почитать книги или посмотреть сериалы. 13 мая Джен Псаки должна сменить ее заместитель – Карин Жан-Пьер. Она станет первой на этом посту представителем ЛГБТ-сообщества и первой темнокожей. Жан-Пьер является уроженкой острова Мартиника. Ее родители – гаитяне. Отец работает таксистом, а мать – медсестрой на дому.

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