СК РФ изучит информацию об обнаружении пыточной камеры в Херсонской области

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Следователи изучат информацию об обнаружении пыточной камеры в поселке Зеленовка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В СМИ сообщалось, что камеру устроили украинские силовики. Внутри обнаружили заминированное тело одетого в российскую военную форму человека. На трупе, по данным РИА Новости, были следы пыток и увечий. В камере, по некоторым данным, также нашли шприцы с наркотическими веществами.

"Следователи СК России изучат озвученные данные и расследуют данный факт в рамках уже возбужденных в ведомстве уголовных дел", – говорится в сообщении.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что за последние восемь лет больше 280 человек стали фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе. В общей сложности за этот период было возбуждено около 800 дел. Они обусловлены обстрелами мирного населения региона из артиллерийских орудий, минометов и других вооружений.

