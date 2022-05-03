Больше 280 человек за 8 лет стали фигурантами дел о преступлениях в Донбассе – СК РФ

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За последние восемь лет больше 280 человек стали фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе. Об этом в интервью RT сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Их (уголовных дел. – Прим. ред.) фигурантами являются представители военного и политического руководства, силовых структур, радикальных националистических организаций Украины, всего на данный момент – 287 лиц, почти половине из них предъявлены обвинения", – сказал он.

Всего же за этот период было возбуждено порядка 800 дел. Они обусловлены обстрелами мирного населения региона из артиллерийских орудий, минометов и других вооружений. В числе фигурантов, как уточнил Бастрыкин, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывшие министры обороны страны Валерий Гелетей и Степан Полторак, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее Бастрыкин сообщил, что СК РФ возбудил уголовные дела против участвующих в боевых действиях на Украине 75 иностранных наемников. По его словам, наемники прибыли в страну из Канады, Великобритании, Грузии, США, Норвегии и других государств.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

