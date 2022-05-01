США и Канада сыграли ведущую роль в подготовке неонацистов на Украине – Лавров

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Соединенные Штаты и Канада сыграли главную роль в подготовке неонацистов на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

"Что касается "Азова", то сейчас публикуются материалы, которые подтверждают, что американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине, – отметил министр.

Он пояснил, что на протяжении многих лет цель была в том, чтобы неонацисты вступали в регулярные ВС Украины. И таким образом в каждом подразделении люди из "Азова" играли бы главную роль.

"Такие материалы читаю в западной прессе. То, что Азов является откровенно неонацистским объединением, – это было на Западе признано без каких-либо колебаний до ситуации в начале 2022 года, когда они стали, как по команде, менять свою позицию", – заключил Лавров.

Ранее Владимир Путин заявил, что большинство украинцев начинают осознавать, что Запад уготовил им судьбу расходного материала. Кроме того, российских лидер отмечал, что на Украине появляется все больше неонацистов, иностранных наемников.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.