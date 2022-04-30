Националисты разместили артиллерию на территории монастыря в Святогорске – МО РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Националисты разместили на территории монастыря в донецком Святогорске артиллерийские орудия и РСЗО, заявил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он сообщил, что в обители находятся более 100 мирных жителей, которыми украинские формирования прикрываются как живым щитом.

ВСУ также развернули артиллерийскую батарею около водозабора в населенном пункте Пискуновка. По словам генерал-полковника, таким образом киевские власти планируют спровоцировать ответный огонь со стороны Вооруженных сил России по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останется 27 населенных пунктов с общей численностью более 15 тысяч человек.

Ранее Мизинцев сообщил о подготовке украинской провокации на рынке в Лисичанске, который был обстрелян ВСУ по ошибке. По его информации, туда сейчас свозится разбитая техника, автомобили скорой помощи и тела украинских военнослужащих, переодетые в гражданскую одежду.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.