ВСУ разместили артиллерию около водозабора в ДНР для провокации – МО РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

ВСУ готовят провокацию в населенном пункте Пискуновка в ДНР, чтобы спровоцировать Вооруженные силы России, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, около водозабора в Пискуновке вооруженные силы Украины развернули артиллерийскую батарею в составе трех гаубиц Д-30. Эту провокацию, добавил он, киевские власти планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы бесчинствах по отношению к мирным гражданам.

"Ее (провокации. – Прим. ред.) задача – спровоцировать ответный огонь со стороны Вооруженных сил России по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останется 27 населенных пунктов с общей численностью более 15 тысяч человек", – сказал Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что киевские власти намерены пригласить на место предполагаемой провокации украинские и западные средства массовой информации.

Ранее Мизинцев сообщил о подготовке украинской провокации на рынке в Лисичанске, который был обстрелян ВСУ по ошибке. По его информации, туда сейчас свозится разбитая техника, автомобили скорой помощи и тела украинских военнослужащих, переодетые в гражданскую одежду.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

