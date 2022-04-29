Наемник из Великобритании предостерег англичан от участия в боях на Украине

Видео: Минобороны РФ

Попавший в российский плен британский наемник Эндрю Хилл, участвовавший в боях на Украине, призвал граждан Великобритании подумать, прежде чем последовать его примеру. Видеозапись его допроса опубликовало Минобороны РФ.

Иностранец рассказал, что прибыл на Украину через польскую границу из города Жешув в составе группы из семи человек. По словам Хилла, другие наемники ему были не знакомы. Также британец отметил, что обладал лишь минимальной информацией о ходе боевых действий, не зная, кто именно отдает приказы.

"Мне не платили. Обещали, что будут платить, но никто денег не получил", – рассказал Хилл.

На кадрах видно, что у мужчины травмирована рука. Наемник сообщил, что российские военнослужащие оказали ему необходимую медицинскую помощь и заверили его в том, что ему ничего не угрожает.

"Им стоит сильно подумать, нас это не касается", – сказал британец, отвечая на вопрос, что бы он посоветовал соотечественникам, решившим отправиться на Украину.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев привлек около 7 тысяч иностранных наемников с начала специальной операции на Украине. По ее словам, Запад поддерживает националистов не только оружием, но и кадрами.

По данным МИД, боевики приезжают на Украину из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии. Захарова подчеркнула, что власти некоторых стран выступают против таких поставок, однако не могут противодействовать Вашингтону. Она добавила, что Киев вербует наемников с помощью США.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.