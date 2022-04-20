Захарова заявила, что Киев нанял около 7 тысяч иностранцев с начала спецоперации

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Киев привлек около 7 000 иностранных наемников с начала специальной операции на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, Запад поддерживает националистов не только оружием, но и кадрами.
"Всего с начала специальной операции киевский режим привлек на Украину порядка семи тысяч иностранных наемников из 63 государств", – сказала она.
По данным МИД, боевики приезжают на Украину из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии.
Захарова подчеркнула, что власти некоторых стран выступают против таких поставок, однако не могут противодействовать Вашингтону. Она добавила, что Киев вербует наемников с помощью США.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что Украина привлекла более 6 800 иностранных наемников. Он отметил, что 1 717 человек прибыли из Польши, 1 500 человек – из США, Канады, Румынии, по 300 человек – из Великобритании и Грузии. По его словам, Вооруженные силы России уничтожили 1 035 иностранных наемников.
Киевский режим привлек на Украину 7 тыс иностранных наемников из 63 государств – Захарова
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