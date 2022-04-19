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Политика

19 апреля, 22:44

Медведев заявил, что Киев ждет фиаско из-за незнания истории наемников

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Киевский режим семимильными шагами идет к оглушительному фиаско из-за плохих знаний истории наемников. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Данные разведки, отметил Медведев, сообщают о тысячах наемников, которые находятся на Украине. По его словам, многие из них ищут крови и острых ощущений.

"В основном это профессиональные убийцы со сломанной психикой, для которых данный конфликт – далеко не первая горячая точка. Есть и выродки из легионов со всякими нацистскими "примочками". Они у нас на особом счету", – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что главной целью у наемников являются деньги.

"Украинская пропаганда визжит о свободе и достоинстве, но почему-то приглашает защищать их за зеленые купюры", – отметил зампредседателя Совбеза.

По его словам, после значительной откалибровки на Яворовском полигоне и в других местах многие наемники уехали домой. Медведев подчеркнул, что они увидели реальность военной операции, когда стреляют в ответ. Он рассказал, что наемники не являются добровольцами, поэтому на них не распространяются Женевские конвенции.

"Поэтому иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых", – заключил Медведев.

Ранее Медведев прокомментировал попытки расширения НАТО у границ РФ. По его словам, на сегодняшний день это уже не фигура речи. По его мнению, из-за этого необходимо наращивать систему, которая позволяет оснащать страну самыми современными вооружениями.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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