Медведев призвал тщательнее отслеживать приток мигрантов в РФ

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости использования новых мер для тщательного отслеживания потока мигрантов в страну. Об этом сообщает ТАСС.

"Новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов в страну, чтобы проще было получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить, работать в нашей стране", – заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

По его словам, современные цифровые технологии должны помочь усовершенствовать эту работу, их надо использовать всемерно.

Медведев выразил мнение, что нужны данные о роде занятий мигрантов, их биографические данные и другая персональная информация. Он отметил, что это поможет понять, кто приезжает в РФ и с какой целью.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что это особенно важно для обеспечения национальной безопасности страны в сложившейся ситуации.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

Он предложил прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер для проникновения на российский рынок труда криминальных элементов.

