Иностранцам объяснили порядок обязательной дактилоскопии при въезде в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Иностранным гражданам, въехавшим в Россию до введения обязательной дактилоскопии и фотографирования, потребуется пройти процедуру при последующем въезде в страну. Порядок данного процесса объяснили в МВД РФ.

"Для таких иностранных граждан (кто уже находится и въехал на территорию РФ до 29 декабря 2021 года. – Прим. ред.) необходимость обязательного прохождения процедур (дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования. – Прим. ред.) возникает при последующем въезде в РФ в общем порядке", – уточнили в ведомстве.

В МВД напомнили, что обязательная дактилоскопия и фотографирование с выдачей свидетельства проводится однократно. Поэтому иностранцы могут пройти процедуру самостоятельно до 29 декабря, не дожидаясь выезда из страны.

Повторное прохождение процедуры не требуется. Это касается и случаев, когда отпечатки пальцев берут при оформлении патентов.

Закон, обязывающий иностранных граждан проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, а также медицинское освидетельствование, вступает в силу с 29 декабря 2021 года.

