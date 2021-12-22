Иностранцам объяснили порядок обязательной дактилоскопии при въезде в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Иностранным гражданам, въехавшим в Россию до введения обязательной дактилоскопии и фотографирования, потребуется пройти процедуру при последующем въезде в страну. Порядок данного процесса объяснили в МВД РФ.
"Для таких иностранных граждан (кто уже находится и въехал на территорию РФ до 29 декабря 2021 года. – Прим. ред.) необходимость обязательного прохождения процедур (дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования. – Прим. ред.) возникает при последующем въезде в РФ в общем порядке", – уточнили в ведомстве.
В МВД напомнили, что обязательная дактилоскопия и фотографирование с выдачей свидетельства проводится однократно. Поэтому иностранцы могут пройти процедуру самостоятельно до 29 декабря, не дожидаясь выезда из страны.
Повторное прохождение процедуры не требуется. Это касается и случаев, когда отпечатки пальцев берут при оформлении патентов.
Закон, обязывающий иностранных граждан проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, а также медицинское освидетельствование, вступает в силу с 29 декабря 2021 года.
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