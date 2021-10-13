МВД России предложило ввести особый правовой режим для иностранных студентов

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В МВД России предложили упростить пребывание иностранных студентов в РФ, создав для них особый правовой режим. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, предлагается разрешить таким студентам временное проживание на территории страны с целью получить образование. Таким образом, иностранцам не придется сниматься с учета при выезде из России во время обучения, например, на каникулы.
В пояснительной записке уточняется, что сегодня иностранцы, обучающиеся в РФ, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством.
Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон о правовом положении иностранцев России.
Отмечается, что данные поправки позволят снять нагрузку на территориальные органы МВД в части приема указанных уведомлений и внесение сведений в ведомственные учеты. Иностранцам с разрешением на временное проживание в целях получения образования предлагается выдавать визу временно проживающего лица.
Ранее в МВД подготовили законопроект, предполагающий усиление контроля за мигрантами при помощи внедрения современных информационных технологий. Как пояснили в ведомстве, это позволит повысить контроль за въездом и нахождением в стране иностранцев, установлением миграционных правил и получением мигрантами статусов.
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