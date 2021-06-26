Мигранты будут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в РФ – СМИ

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Иностранные граждане при въезде в Россию должны будут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами осуществления трудовой деятельности в стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает ТАСС.

Уточняется, что такие правила предусмотрены концепцией нового законопроекта в сфере миграции. В ведомстве объяснили, подписывая "соглашение о лояльности", иностранный гражданин подтверждает свою информированность о последствиях несоблюдения установленных правил.

"Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера", – говорится в сообщении.

Помимо этого, с мигрантов также будет взято обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой из страны, в случае нарушения соглашения.

Ранее сообщалось, что в России для трудовых мигрантов готовится проект по цифровому оформлению документов, который позволит получать разрешение на работу в онлайн-формате.