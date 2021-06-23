Трудовые мигранты смогут получить разрешение на работу онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России готовится проект для трудовых мигрантов по цифровому оформлению документов, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства России Алексей Оверчук.

"Очень большое внимание мы уделяем сегодня вопросам поддержки трудовых мигрантов. Здесь также мы с Евразийским банком развития сегодня готовим цифровое решение, которое позволит людям, которые хотят въехать к нам в Россию, работать у нас в России, в онлайн-режиме получать необходимые разрешения, документы, устраиваться на работу, искать работу", – объяснил Оверчук.

Также вице-премьер добавил, что этот способ станет доступен для людей уже в недалеком будущем.

В апреле МВД России выдвинуло требование к странам СНГ вывезти нелегальных мигрантов из России до 15 июня. После этого срока они уже не смогут выйти из тени без последствий, заявили в ведомстве. Диаспоры стран СНГ и миграционные организации предупредили, что многие приезжие могут просто не успеть легализоваться, в частности – из-за высокой загруженности ведомств, занятых оформлением разрешений. Однако позднее вышел указ Владимира Путина о том, что Россия не будет выдворять иностранцев до 30 сентября включительно, если только они не совершали правонарушений.

Ранее политолог Роман Романов поддержал заявление депутата Госдумы Петра Толстого о необходимости рационализировать миграционную политику страны, а также провести квотирование доли труда мигрантов в социально важных отраслях – здравоохранении, образовании и торговле.

