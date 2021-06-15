В МВД прокомментировали указ о положении иностранцев в период пандемии

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Иностранцам без законных оснований для нахождения в РФ нужно до 30 сентября обратиться в полицию с просьбой об урегулировании их положения, сообщили в пресс-службе МВД.

В министерстве пояснили, что иностранные граждане, не желающие до этой даты урегулировать свой статус пребывания в России, могут уехать до конца сентября.

Ранее Владимир Путин подписал указ, которым продлил до 30 сентября 2021 года срок временного пребывания иностранцев в России без санкций.

При этом действие данного документа не распространяется на иностранцев, освобожденных из мест лишения свободы, и тех из них, кто создает угрозу национальной безопасности России.

Кроме того, граждане Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми у России установлен безвизовый режим, могут в период с 16 июня по 31 декабря заключать с российскими работодателями трудовые и гражданско-правовые договоры.

При этом они имеют право осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия этих договоров.