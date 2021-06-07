Власти прорабатывают вопрос упрощенного ввоза трудовых мигрантов – Хуснуллин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство России прорабатывает вопрос упрощенного варианта ввоза в страну трудовых мигрантов и их обязательной вакцинации. Об этом в эфире программы "Специальный гость" на RTVI заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию", – сказал он.

По его словам, отсутствие мигрантов – одна из важнейших проблем в строительной отрасли на данный момент, которая несет серьезные риски для экономики России.

Ранее стало известно, что кабмин прорабатывает поручение Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса. В первую очередь власти рассмотрят возможность проведения прививок трудовым мигрантам и иностранцам, которые находятся на территории РФ.

