Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в РФ до 30 сентября

Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в России до 30 сентября

Владимир Путин подписал указ, которым продлил до 30 сентября 2021 года срок временного пребывания иностранцев в России без санкций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, <...> не принимаются решения <...> в форме принудительного выдворения за пределы РФ, <...> о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ", – говорится в указе.

При этом действие данного документа не распространяется на иностранцев, освобожденных из мест лишения свободы, и тех из них, кто создает угрозу национальной безопасности России.

Кроме того, граждане Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми у России установлен безвизовый режим, могут в период с 16 июня по 31 декабря заключать с российскими работодателями трудовые и гражданско-правовые договоры. При этом они имеют право осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия этих договоров.

Ранее в России начали действовать новые правила для мигрантов. Согласно вступившему в силу федеральному закону, иностранные граждане с 7 июня обязаны подтверждать знания по русскому языку, истории и основам российского законодательства.

Экзаменаторы будут оценивать навыки чтения и устной речи, умение мигрантов заполнять бланки, документы и заявления, а также знание миграционного законодательства.