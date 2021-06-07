Новые правила для мигрантов начали действовать в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России вступил в силу федеральный закон, согласно которому иностранцы обязаны сдавать экзамены в том случае, если рассчитывают жить и работать в стране. Об этом сообщает "Мир 24".

Согласно официальному документу, иностранные граждане с 7 июня обязаны подтверждать знания по русскому языку, истории и основам законодательства.

Для тестов по русскому языку мигранты обязаны уметь читать и произносить информацию, которая соответствует сферам социально-бытовой и профессиональной.

В частности, иностранцы должны понимать, как обратиться в поликлинику или в правоохранительные органы. Экзаменаторы также оценят умение мигрантов заполнять бланки, документы и заявления, а также знание миграционного законодательства.

В тесте на знание истории России иностранных граждан попросят назвать столицу РФ и некоторые другие крупные города, а также вспомнить крупные государственные праздники.

В мае стало известно, что в России введут специальный правовой режим для мигрантов. Он получил название "Контролируемое пребывание" и затронет тех иностранцев, которые не имеют права на пребывание в стране, но не могут ее покинуть.