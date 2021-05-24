В СК поддержали идею ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными

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Следственный комитет России поддержал предложение директора ФСИН Александра Калашникова о более активном использовании труда заключенных в тех сферах, куда обычно привлекают трудовых мигрантов. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она пояснила, что в отдельных случаях допускается замена заключения принудительными работами, а также подчеркнула, что подобная инициатива может способствовать профилактике преступности.

"Физический труд является одним из средств достижения таких целей, а оплачиваемая занятость для тех, кто будет выполнять работу на объектах, где не хватает рук, станет и большим шагом для дальнейшей социальной адаптации осужденных", – сказала Петренко.

Она также добавила, что зарплата, выплачиваемая таким рабочим, может быть использована для возмещения ущерба пострадавшим или погашения штрафа.

Кроме того, Петренко обратила внимание на рост количества преступлений, совершаемых гражданами других государств и лицами без гражданства. По ее мнению, идея главы ФСИН может благополучного сказаться на снижении уровня преступности.

"Безусловно, за указанным контингентом необходимо установить надлежащий контроль", – заключила она.

Предложение о привлечении заключенных к работе Александр Калашников озвучил 20 мая. Он пояснил, что это будет не ГУЛАГ, заключенным предоставят достойные условия труда: они смогут жить в общежитиях или снимать квартиру, получать адекватную зарплату.

